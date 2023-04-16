Кутепов высказался о возможном продлении контракта с «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался о своём будущем в столичном клубе.

«Есть ли какие-то мысли о продлении контракта? Я не могу никакую информацию говорить. Это прописано в контракте. Хотел бы остаться в «Торпедо», даже если оно вылетит? Оно не вылетит. Так что посмотрим в конце сезона», — цитирует Кутепова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Действующий трудовой договор Кутепова с «Торпедо» истекает предстоящим летом.

«Автозаводцы» занимают последнее место в РПЛ, набрав 13 очков. До зоны стыковых матчей команде не хватает четыре балла.