«Химки» упрочили перевес в счёте в матче с «Торпедо», забив три мяча за 8 минут

Матч «Химки» - «Торпедо» может стать самым результативным в 24-м туре Премьер-лиги. Аутсайдеры к середине второго тайма наколотили уже шесть мячей и, кажется, не собираются останавливаться. При этом Бутта Магомедов открыл счет только на 34-й минуте, после чего подмосковные футболисты пропустили два раза подряд, но ответили сразу тремя результативными ударами за восемь минут. При счете 3:2 «Химки» получили право пробить штрафной, и Неманья Главчич прямым ударом над стенкой вколотил мяч в правый верхний угол ворот «Торпедо».

«Химки» идут на 15-м месте и находятся всего в очке от зоны стыковых матчей, «Торпедо» проигрывает четыре балла новой команде Андрея Талалаева.