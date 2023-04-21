Форвард «Химок» Долгов: «Все настроены на сохранение места в РПЛ»

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов высказался о настроении в своей команде перед решающими матчами чемпионата России.

«Одно очко в матче с «Крыльями Советов» заработали, впереди семь матчей, чтобы вылезти с низа турнирной таблицы. В команде все настроены только на сохранение места в Премьер-лиге. Надеемся хотя бы до зоны стыков дойти и там уже доказать свою состоятельность», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Напомним, «Химки» - один из главных кандидатов на понижение в Первую лигу по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги. У команды всего лишь 14 набранных очков, отставание от 14 места, которое занимает «Факел», можно вполне отыграть за два тура – оно составляет четыре балла.

В грядущем, 24-м туре РПЛ подопечные Андрея Талалаева сыграют с прямым конкурентом – «Торпедо».