Талалаев: «Сегодня выиграли всего лишь сражение»

В 24-м туре Премьер-лиги «Химки» играли против «Торпедо», конкурентов в борьбе за выживание. Проигравшая сторона сильно ухудшала свои шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. В итоге подмосковная команда добилась победы со счетом 4:2. У победителей забивали Бутта Магомедов, Резиуан Мирзов (оба - с пенальти), Владимир Хубулов и Неманья Главчич.

- Мы сегодня выиграли всего лишь сражение, но продолжаем участвовать в войне, которая называется «остаться в премьер-лиге», — приводят слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».