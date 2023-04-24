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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Сегодня выиграли всего лишь сражение»

24 Апреля 2023 • 11:11 Комментировать
Химки
4:2
Торпедо Москва
окончен

В 24-м туре Премьер-лиги «Химки» играли против «Торпедо», конкурентов в борьбе за выживание. Проигравшая сторона сильно ухудшала свои шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. В итоге подмосковная команда добилась победы со счетом 4:2. У победителей забивали Бутта Магомедов, Резиуан Мирзов (оба - с пенальти),  Владимир Хубулов и Неманья Главчич.

- Мы сегодня выиграли всего лишь сражение, но продолжаем участвовать в войне, которая называется «остаться в премьер-лиге», — приводят слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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