Рязанцев: У «Торпедо» ещё есть возможность остаться в РПЛ»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался после поражения от «Химок» (2:4) в рамках матча 24-го тура чемпионата России.

«Конечно, каждые очки важны. Но шансы по-прежнему остаются. Каждое очко нужно: и ничьи, и победы. Не хотелось бы думать о приближении вылета. У нас еще есть возможность остаться в РПЛ», — приводит слова Рязанцева «Чемпионат».

Помимо этого, футболист добавил, что пока не обсуждается его будущее в «Торпедо», контракт истекает в конце сезона, все будет решаться летом.

В нынешнем сезоне 36-летний Рязанцев провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и отдал один голевой пас.