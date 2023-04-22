Рязанцев: «Провалили отрезок - «Химки» за 8 минут забили три гола»

В двадцать четвертом туре российского чемпионата РПЛ московское «Торпедо» вновь потерпело неудачу, оно проиграл соседу по подвалу турнирной таблицы - «Химкам». Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев считает, что его команду подломил неудачный отрезок, в течение которого она за восемь минут пропустила три гола.

- Почему не получилось? Наверное, из-за пенальти чуть-чуть. Хотя после этого была ничейная игра. Но мы провалили этот отрезок, и «Химки» в течение 8 минут забили три гола или что-то вроде того, - цитирует игрока Sport24.

В следующем туре «Торпедо» сыграет на выезде с «Сочи».