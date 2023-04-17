Хусаинов считает, что Клотета нужно дисквалифицировать

Экс-рефери ФИФА Сергей Хусаинов высказался о возможной дисквалификации наставника «Торпедо» Жозепа Клотета.

В матче 23-го тура РПЛ между «автозаводцами» и «Спартаком» испанский специалист был удален за то, что назвал главного арбитра встречи Павла Шадыханова клоуном. Клотет может быть отстранен на 2-4 матча.

«Каждый человек ошибается, но тренер не может оскорблять судью. Это не с лучшей стороны характеризует человека, который работает с молодежью. Конечно, правильно, что Клотета дисквалифицируют», — приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков за 23 тура.