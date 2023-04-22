Тренер «Торпедо» Савичев: «Катастрофы нет никакой»

Тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Химками» (2:4).

- Поражение сегодня «Торпедо» - это катастрофа, или пока еще ничего не потеряно?

- Катастрофы нет никакой. Просто был сегодня шанс, где можно было им воспользоваться, но, к сожалению, не получилось.

Напомним, что «Торпедо» вело в счете 2:1 в начале второго тайма, но тут же пропустило сразу три мяча подряд всего за восемь минут. Главный тренер «автозаводцев» пропускал игру из-за дисквалификации.