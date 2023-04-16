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Кухарчук: Меня не удивила отставка Гогниева, мне по фигу, что происходит в «Химках»

16 Апреля 2023 • 10:13 Комментировать
Химки
...
Торпедо Москва
22.04 14:00

Нападающий «Торпедо» Илья Кухарчук высказался об отставке Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

«Удивила ли меня отставка Гогниева? Нет. Вообще. Гогниева я не обсуждаю. Это вопрос к руководителям клуба. Мне, честно, по фигу, что у них там происходит», — заявил Кухарчук «Спорт-Экспрессу».

Напомним, в прошлое трансферное окно 32-летний футболист покинул «Химки» на правах свободного агента и подписал контракт с московским «Торпедо». За «автозаводцев» Кухарчук провел пять матчей во всех турнирах и забил один мяч.

После 23 туров «Химки» (15-е место) и «Торпедо» (16-е место) идут в зоне вылета, набрав 14 и 13 очков соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Спартак Гогниев Илья Кухарчук
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ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
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