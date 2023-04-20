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Самсонов рассказал о работе Клотета в «Торпедо»

20 Апреля 2023 • 17:57 Комментировать
Химки
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Торпедо Москва
22.04 14:00

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов рассказал о настроении коллектива после назначения Жозепа Клотета на тренерский пост «автозаводцев».

«Конечно, после смены тренера многое изменилось — команда стала повеселее, взбодрилась. Жозеп Клотет — молодой тренер, он знает, какие слова нужно говорить футболистам, как нас мотивировать», — рассказал Самсонов в интервью изданию «РБ Спорт».

Артём также отметил, что именно мотивация испанского специалиста позволяет команде биться на поле. По словам защитника, после назначения Клотета на футболистов стало оказываться меньше давления.

Напомним, что Жозеп Клотет возглавил «Торпедо» в марте нынешнего года. «Автозаводцы» находятся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата за семь туров до конца.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Самсонов Жозеп Клотет
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ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
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