Мор — о словах Карпина в адрес Талалаева: «Я бы не назвал это конфликтом»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес наставника «Химок» Андрея Талалаева.

Напомним, после матча 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0) Талалаев резко высказался в адрес нападающего «Ростова» Николая Комличенко, на что и отреагировал Карпин.

По мнению Мора, произошедшее между двумя тренерами нельзя назвать конфликтом.

«Ничего страшного не произошло. Естественно, Карпин защищал своего футболиста. Карпин для своих игроков не просто тренер, он давно с ними работает, дал дорогу местным и тем игрокам, которые были не нужны», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Талалаев возглавил «Химки» 11 апреля. В текущем сезоне он также успел поработать в «Ахмате» и «Торпедо». После 23 туров РПЛ подмосковная команда занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.