Нападающий «Торпедо» Андре: «Чемпионаты Бразилии и России примерно одного уровня»

Нападающий «Торпедо» Андре сравнил чемпионаты России и Бразилии.

«Что в Бразилии, что в России — высокий уровень футбола. Это чемпионаты примерно одного уровня. РПЛ и Лига Бразилии — для меня они обе хороши», — цитирует Андре Sport24.

Напомним, Андре перешёл в «Торпедо» в марте нынешнего года на правах свободного агента. Ранее 32-летний футболист выступал за такие известные клубы, как «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Гремио», «Сантос», лиссабонский «Спортинг» и французский «Бордо».

В составе «автозаводцев» бразилец успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями.