В 8 матчах сезона РПЛ назначалось как минимум по 3 пенальти – столько же, сколько во всех топ-5 лигах вместе

Нынешний сезон Российской премьер-лиги богат на поединки с обилием пенальти. Субботние матчи «Химки» - «Торпедо» и «Факел» - «Оренбург» стали соответственно седьмым и восьмым матчами текущего чемпионата, в которых арбитры назначали как минимум три пенальти.

Любопытно, что если взять все топ-5 европейских лиг, то в них суммарно в этом сезоне было только как раз восемь игр с тремя или более одиннадцатиметровыми ударами. На этот факт обращает внимание Opta.

Следить за развитием событий в матче Премьер-лиги между «Факелом» и «Оренбургом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.