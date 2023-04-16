Форвард «Торпедо» Кухарчук поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Химок»

Форвард московского «Торпедо» Илья Кухарчук поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок».

Игрок отметил, что это очередной соперник и конкурент для его команды.

«Я профессионал — и если выйду на поле, то, безусловно, выложусь на 100 процентов. Приятно будет вернуться на «Арену Химки», - приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Напомним, что нападающий ранее выступал за «красно-черных».

Поединок между главными аутсайдерами РПЛ состоится в следующую субботу, 22 апреля, и начнётся в 14:00 по московскому времени.