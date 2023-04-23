Долгов: «Суперэмоций после победы над «Торпедо» не было»

Двадцать четвертый тур российского чемпионата оказался очень успешным для «Химок», команда забила четыре гола, чего ранее ей в этом сезоне не удавалось, и это принесло три очка в игре с «Торпедо». Но футболист «Химок» Александр Долгов сдержанно отнесся к успеху, по его словам, особой эйфории в стане команды не было.

- Каких‑то суперэмоций после победы над «Торпедо» не было, потому что мы все еще в зоне вылета. Они будут, если мы выйдем из этого положения. А так — победа, которой давно не было, хорошо, что набрали три очка, - цитирует слова Долгова «РБ Спорт».

В следующем туре «Химки» сразятся с «Локомотивом».