Кирьяков знает, какие команды покинут РПЛ

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков поделился мнением о шансах «Химок» и «Торпедо» остаться в РПЛ.

«Пока математические шансы остаться в Премьер-лиге у «Химок» есть. «Химки» обыграли конкурента, но чтобы остаться, им надо сделать намного больше. Вряд ли это возможно. Поэтому все-таки «Химки» и «Торпедо» вылетят», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Благодаря победе над «Торпедо» (4:2) в рамках 24-го тура чемпионата России «Химки» набрали 17 очков и вплотную приблизились к зоне стыковых матчей. «Автозаводцы» продолжат находиться на дне таблицы, имея в копилке 13 баллов.