Бородюк оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о шансах «автозаводцев» сохранить свою прописку в чемпионате России. 22 апреля столичный клуб проиграл «Химкам» (2:4) в рамках 24-го тура РПЛ.

«Здесь «Торпедо» зависимо от других команд. Естественно, они сами себе осложнили турнирную ситуацию. Конечно, сегодня была важная игра для «Торпедо», но, к сожалению, не удалось победить», — приводит слова Бородюка «РБ Спорт».

После 24 туров московское «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков.