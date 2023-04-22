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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бородюк оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ

22 Апреля 2023 • 21:13 Комментировать
Химки
4:2
Торпедо Москва
окончен

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о  шансах «автозаводцев» сохранить свою прописку в чемпионате России. 22 апреля столичный клуб проиграл «Химкам» (2:4) в рамках 24-го тура РПЛ.

«Здесь «Торпедо» зависимо от других команд. Естественно, они сами себе осложнили турнирную ситуацию. Конечно, сегодня была важная игра для «Торпедо», но, к сожалению, не удалось победить», — приводит слова Бородюка «РБ Спорт».

После 24 туров московское «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк
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