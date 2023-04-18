Андре Фелипе — о Клотете: «Тренер приехал для того, чтобы изменить менталитет футболистов «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе поделился мнением о новом главном тренере команды Жозепе Клотете. Напомним, испанец возглавил «автозаводцев» 28 марта, сменив на этом посту Андрея Талалаева.

По словам бразильца, Клотет приехал для того, чтобы изменить менталитет футболистов. Андре считает, что с приходом испанца атмосфера в коллективе начала налаживаться.

«Адаптация проходит хорошо, потому что тренер приехал в первую очередь для того, чтобы изменить менталитет футболистов «Торпедо». Уже видно, что в последних матчах команда играет по-другому», — цитирует Андре «Спорт-Экспресс».

После 23 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.