​Тукманов: «По мастерству «Химки» и «Торпедо» отстают от остальных клубов РПЛ»

В матче аутсайдеров российского чемпионата «Химки» оказались сильнее московского «Торпедо», забив тому четыре безответных мяча. Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов не верит в спасение коллектива, вдобавок, он считает, что причиной неудачных выступлений является банальный недостаток мастерства.

- Играли две аутсайдерские команды. По мастерству они отстают от остальных клубов РПЛ. Интрига в матче получилась хоть куда. Было много стыков. Кто-то скажет, что это из-за волнения, но я думаю, это из-за отсутствия мастерства, - цитирует слова экс-президента «РБ Спорт».

В следующем туре «Торпедо» предстоит сыграть на выезде с «Сочи».