«Химки» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 24-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Химки» и «Торпедо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Химки - Торпедо Москва
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Протокол игры
Митрюшкин Антон•Голубович Петар•Лысцов Виталий•Андраде Лео•Скворцов Лев•Гулиев Аяз•Антич Никола•Магомедов Бутта•Руденко Александр Александрович•Долгов Александр•Бикел Жаниу
Бабурин Егор•Юзепчук Роман•Кожемякин Олег•Кутепов Илья•Шляков Евгений•Чурич Марио•Рязанцев Александр•Караев Давид•Рейна Йорди•Андре Филипе•Кухарчук Илья
22 апреля. Стадион "Арена Химки" (Химки).
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