Хубулов: «Мой гол помог команде»

В двадцать четвертом туре российского чемпионата РПЛ подмосковные «Химки» обыграли своего соседа по несчастью - подвалу турнирной таблицы. «Химки» забили «Торпедо» четыре мяча, один из них записал на свой счет Владимир Хубулов - это был его дебютный гол за клуб. Хубулов рад своему успеху.

- Мой дебютный гол помог команде. Испытываю самые приятные эмоции. Очень рад забить первый гол. Еще так вышло, что мы победили в домашнем матче. Для нас сейчас важна каждая игра. Дальше — больше! - цитирует Хубулова Sport24.

В следующем туре «Химки» сыграют с московским «Локомотивом».