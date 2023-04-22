​Кухарчук: «Рассуждать нет времени, надо выходить и выигрывать»

В двадцать четвертом туре российского чемпионата «Химки» обыграли московское «Торпедо» в дуэли аутсайдеров РПЛ. Тем не менее, Илья Кухарчук, нападающий московского клуба, считает, что у команды еще остаются шансы на спасение своей прописки в высшей лиге. По его словам, сейчас нужно заниматься делом, а не словами:

- Рассуждать сейчас часами, в чем была проблема, не вижу смысла. Надо выходить и выигрывать. Надежда на спасение есть всегда, - цитирует слова Ильи Кухарчука новостное агентство «РИА Новости».

В следующем туре российского чемпионата московский клуб сыграет в гостях с «Сочи».