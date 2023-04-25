Шалимов считает, что Кутепов сломал игру «Торпедо» в матче с «Химками»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре защитника «Торпедо» Ильи Кутепова в матче 24-го тура РПЛ с «Химками» (2:4).

«Кутепов при счете 2:1, когда твоя команда владеет преимуществом, повела в счете, просто ломает игру своим безрассудным подкатом. Зачем так прыгать, там защитники рядом? В итоге свой же защитник сломал игру», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Из тех, кто понравился, эксперт отметил форварда «Торпедо» Йорди Рейну, который заработал пенальти и стал автором одного ассиста.

«Автозаводцы» продолжают оставаться на последней строчке в чемпионате России, набрав 13 очков за 24 тура.