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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голкипер «Торпедо» рассказал, что изменил в команде Клотет

17 Апреля 2023 • 21:44 Комментировать
Химки
...
Торпедо Москва
22.04 14:00

Голкипер столичного «Торпедо» Виталий Ботнарь рассказал, что с приходом в клуб нового тренера Жозепа Клотета в раздевалке «автозаводцев» вновь начала играть музыка, а испанский тренер в целом наладил атмосферу в команде.

«Приход нового тренера подарил команде свежего воздуха, у нас в раздевалке даже музыка теперь весёлая играет. При Талалаеве музыка тоже была, но сейчас бодрее. А ещё Клотет просит нас называть себя «Мистер», - цитирует Ботнаря «Матч ТВ».

Напомним, что Клотет провёл у руля «Торпедо» уже три матча, два из них – против «Ростова» и «Спартака» из Москвы, клубов из первой четвёрки РПЛ. В них «Торпедо» удалось набрать три очка – это случилось в домашнем поединке против «Факела».

В следующем туре РПЛ «Торпедо» сыграет против прямого конкурента и соседа по зоне вылета – подмосковных «Химок».

Форвард «Торпедо» Караев рассказал о работе под руководством Клотета 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Виталий Ботнарь Жозеп Клотет
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ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
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