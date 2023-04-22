В ворота «Торпедо» назначили 5 пенальти за два матча

В последнее время «Торпедо» невероятно часто сталкивается с пенальти в свои ворота. Если взять два крайних матча Премьер-лиги, то соперники «автозаводцев» получили право уже на пять ударов с одиннадцатиметровой отметки.

В прошлом туре, напомним, «Торпедо» проиграло «Спартаку» с результатом 1:2. В субботу же команда Жозепа Клотета проводит матч против «Химок». За его развитием можно следить в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

«Торпедо» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «автозаводцы» сыграют против «Сочи» на выезде.