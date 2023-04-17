«Торпедо» и «Химки» обратились в КДК, надеясь на отмену дисквалификаций тренеров

В субботу в чемпионате России пройдёт матч между «Химками» и «Торпедо». Главные тренеры команды – Андрей Талалаев и Жозеп Клотет – в прошлом туре получили по красной карточке. При этом клубы надеются на отмену их дисквалификаций. И «Химки», и «Торпедо» обратились на этот счёт в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Информацию подтвердил глава комитета – Артур Григорьянц.

«Торпедо» и «Химки» обратились в КДК РФС», - сказал Григорьянц, чьи слова приводит ТАСС.

По словам главы КДК, сначала ситуации рассмотрит экспертно-судейская комиссия. Дальше КДК будет принимать решения по красным карточкам для тренеров, основываясь на выводах ЭСК.