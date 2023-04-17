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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» и «Химки» обратились в КДК, надеясь на отмену дисквалификаций тренеров

17 Апреля 2023 • 19:17 Комментировать
Химки
...
Торпедо Москва
22.04 14:00

В субботу в чемпионате России пройдёт матч между «Химками» и «Торпедо». Главные тренеры команды – Андрей Талалаев и Жозеп Клотет – в прошлом туре получили по красной карточке. При этом клубы надеются на отмену их дисквалификаций. И «Химки», и «Торпедо» обратились на этот счёт в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Информацию подтвердил глава комитета – Артур Григорьянц.

«Торпедо» и «Химки» обратились в КДК РФС», - сказал Григорьянц, чьи слова приводит ТАСС.

По словам главы КДК, сначала ситуации рассмотрит экспертно-судейская комиссия. Дальше КДК будет принимать решения по красным карточкам для тренеров, основываясь на выводах ЭСК.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Андрей Талалаев Жозеп Клотет
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ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
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