Савин: «Матчи «Торпедо» сразу нужно начинать с пенальти»

Московское «Торпедо» проиграло в важнейшем матче «Химкам», и у руководства клуба, как водится, есть большие вопросы к судейству. В частности, очень недоволен президент клуба Ярослав Савин, который заявил, что, по его мнению, матчи его клуба «сразу нужно начинать с пенальти в ворота «Торпедо».

- Пенальти все перевернул - и понеслась. Думаю, что по количеству пенальти, которые ставятся в наши ворота, матчи «Торпедо» сразу нужно начинать с пенальти, - цитирует комментарий Ярослава Савина новостное агентство ТАСС.

В следующем туре московскому клубу придется сыграть с «Сочи».