Хавбек «Торпедо» Кухарчук: «Очень обидно, что проиграли «Химкам»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук высказался после поражения своей команды в игре 24-го тура РПЛ с «Химками» (2:4).

«Очень обидно, что проиграли сегодня. Во втором тайме пропустили три гола. Что произошло? На скамейке был, не могу сказать точно. Честно, я не понимаю, что это было вообще», — передает слова Кухарчука «Чемпионат».

Напомним, 32-летний хавбек перебрался в «Торпедо» из «Химок» минувшей зимой. На счету футболиста один забитый мяч в шести матчах за «автозаводцев».

После 24 игр «Химки» (15-е место) набрали 17 очков и оторвались от идущего на последней строчке «Торпедо» на четыре балла.