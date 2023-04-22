«Химки» выиграли матч РПЛ впервые с 4 ноября

В субботу «Химки» порадовали своих болельщиков победой над «Торпедо» с результатом 4:2. Для подмосковной команды эта победа стала первой в чемпионате России с 4 ноября.

Серия «Химок» без побед в итоге составила семь матчей (две ничьи, пять поражений).

Напомним, что недавно главным тренером «Химок» стал Андрей Талалаев. При нём команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и теперь обыграла «Торпедо».

«Химки» остаются в зоне прямого вылета из Премьер-лиги, но теперь они всего лишь на один балл отстают от зоны «стыков». Впрочем, конкуренты подмосковной команды свои тура матчи ещё не провели.

Следующий матч «Химки» проведут 30 апреля – против «Локомотива».