«Торпедо» уже ведёт в матче с «Химками» и поднимается с последнего места

В стартовом матче 24-го тура Премьер-лиги встречаются «Химки» с «Торпедо». Первый тайм команды провели с равным счётом (1:1). Бутта Магомедов отличился на 34-й минуте, а гости отыгрались с пенальти перед уходом футболистов в раздевалку. Только-только начался второй тайм, и мяч снова побывал в сетке ворот. Неприкрытый Илья Стефанович получил мяч на левом краю штрафной и эффектно перебросил его над голкипером.

Счет стал 2:1 в пользу «Торпедо». «Автозаводцы» в онлайн-таблице покидают зону вылета, куда опускаются «Химки». Москвичи уже в двух очках от зоны стыков, соперник - в четырех.

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