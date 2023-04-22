Гендиректор «Химок» после победы отметил работу Талалаева

Николай Оленев, генеральный директор «Химок», дал комментарий после победы над «Торпедо» в матче 24-го тура чемпионата России.

Напомним, что «Химки» обыграли «Торпедо» со счётом 4:2. Это была первая победа подмосковной команды в Премьер-лиге с 4 ноября.

«Думаю, все сегодня получили удовольствие от игры. Игру перевернули перестановки, которые совершил Андрей Талалаев. В какой-то момент поймали кураж, смотреть на игру - одно удовольствие. Эмоциональные качели, обилие забитых мячей - всё то, за что мы любим футбол», - сказал Оленев, чьи слова приводит ТАСС.

«Химки» на текущий момент занимают 15-е место в турнирной таблице. Команда остаётся в зоне прямого вылета, но после набора трёх очков шансов сохранить прописку в элите у «Химок» определённо больше.

В следующем туре «Химки» сыграют с «Локомотивом».