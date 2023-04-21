Игнатьев: «Талалаев заслуживает большего, чем работать в «Химках»

Борис Игнатьев считает, что «Химки» не достойны такого тренера, как Андрей Талалаев. Напомним, специалист возглавил подмосковный клуб в начале апреля, подписав пятилетний контракт. Сейчас «Химки» идут на предпоследнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Мне видится, что он заслуживает большего, чем работать в «Химках», но так выстраивается жизнь», – сказал Игнатьев в беседе с «Матч ТВ».

Напомним, Талалаев уже возглавлял «Химки» с 2019 по 2020 год. До его ухода команда шла на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.

По ходу этого сезона «Химки» успели уволить двух тренеров – Сергея Юрана и Спартака Гогниева.