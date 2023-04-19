Красную карточку Талалаева отменили

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было принято решение об отмене красной карточки главного тренера «Химок» Андрея Талалаева. Как известно, специалист был удалён в концовке прошлого матча с «Торпедо» за бросок бутылки.

Решение было принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии. Там решили, что арбитр ошибочно удалил Талалаева. В той ситуации можно было ограничиться предупреждением.

Удаление отменили, но Талалаев был оштрафован на 50 тысяч евро за неспортивное поведение.

Таким образом, Андрей Талалаев сможет присутствовать в технической зоне во время ближайшего матча РПЛ против «Торпедо» 22 апреля.