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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Красную карточку Талалаева отменили

19 Апреля 2023 • 16:06 Комментировать
Химки
...
Торпедо Москва
22.04 14:00

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было принято решение об отмене красной карточки главного тренера «Химок» Андрея Талалаева. Как известно, специалист был удалён в концовке прошлого матча с «Торпедо» за бросок бутылки. 

Решение было принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии. Там решили, что арбитр ошибочно удалил Талалаева. В той ситуации можно было ограничиться предупреждением.

Удаление отменили, но Талалаев был оштрафован на 50 тысяч евро за неспортивное поведение. 

Таким образом, Андрей Талалаев сможет присутствовать в технической зоне во время ближайшего матча РПЛ против «Торпедо» 22 апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
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