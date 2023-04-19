Орлов резко высказался о Гогниеве

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.

Напомним, Гогниев возглавлял «Химки» с начала сентября 2022 по начало апреля 2023 года. Ранее он работал во владикавказской «Алании».

«Алания» никуда не попала, но о нём начали говорить, что он придумал какие-то хороводы на стандартах, беготню. А на проверке оказалось — король-то голый! С точки зрения футбола», — цитирует Орлова Sport24.

Также Орлов раскритиковал работу тренера «Енисея» Вадима Гаранина, который с июня по ноябрь 2022 года работал в «Сочи». По мнению журналиста, для того, чтобы считаться сильным тренером Гаранину сначала необходимо вывести «Енисей» в РПЛ.

После 23 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.