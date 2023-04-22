Руденко: «Мы сегодня, мне кажется, были намного сильнее «Торпедо»

Лучший футболист матча «Химки» - «Торпедо» (4:2) Александр Руденко поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Было ощущение, что сегодня один из самых важных матчей в сезоне?

- Очень приятно выигрывать. Конечно, мы знали, что это очень важная игра для нас. Нам очень нужны были три очка. Но и для «Торпедо» тоже. Они выходили, бились, мы выходили и бились. Мы сегодня, мне кажется, намного сильнее были.

- Что Талалаев говорил перед этим матчем. Как он вас настраивал?

- Да ничего, в принципе, такого особенного, просто говорил: «Выйдите и сыграйте в свою игру, нужно три очка». И всё. Все прекрасно понимали, что это очень важный матч для нас в этом сезоне.

- Когда пропустили перед самым свистком на перерыв и счет стал 1:1, что было в раздевалке?

- Ничего вообще. Пришли, отдохнули, пару слов Виторович сказал и всё, вышли на второй тайм. Не знаю, что случилось в первые минуты второго тайма, как будто, не вышли на второй тайм, пропустили мяч. Но слава богу, что быстро забили, а потом еще один и всё, игра успокоилась.

- Как удалось преодолеть этот отрезок? Потому что когда «Торпедо» в самом начале тайма забило, оно владело мячом, создавало моменты и какой-то отрезок в игре было лучше. Но потом вы вернули все.

- Тренерский штаб сделал замены. Думаю, они сработали, и мы освежили игру, побежали вперед, а «Торпедо» чуть село и начало уже на удержание счета играть. И у соперника не получилось.

- Сегодня рядом с вами очень часто менялись футболисты. Андрей Викторович сделал много замен, в атаке в первую очередь. Расскажите, как вы подстраивались под эти замены, как «Химки» начинали играть после этих замен?

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- У нас каждый игрок может усилить и выйти, мы на тренировках столько тренируемся, знаем прекрасно друг друга, поэтому это не сложно было.

- Что сейчас в раздевалке происходит?

- Радуемся победе.