Андре: «Хорошо себя чувствую в России и «Торпедо»

Бразильский нападающий «Пари НН» Андре Фелипе признался, что хорошо себя чувствует в России и «Торпедо».

«Здесь меня приняли как своего. Мне нравится Россия, а Москва — красивый город. Надеюсь, что мне удастся помочь «Торпедо» остаться в РПЛ», — приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, Андре Фелипе перешёл в «Торпедо» в марте нынешнего года. За «автозаводцев» бразилец успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями. Ранее южноамериканский нападающий выступал за такие команды, как лиссабонский «Спортинг» и французский «Бордо».

После 23 туров чемпионата России «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе 13 набранных очков.