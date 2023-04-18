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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андре: «Хорошо себя чувствую в России и «Торпедо»

18 Апреля 2023 • 10:01 Комментировать
Химки
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Торпедо Москва
22.04 14:00

Бразильский нападающий «Пари НН» Андре Фелипе признался, что хорошо себя чувствует в России и «Торпедо».  

«Здесь меня приняли как своего. Мне нравится Россия, а Москва — красивый город. Надеюсь, что мне удастся помочь «Торпедо» остаться в РПЛ», — приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, Андре Фелипе перешёл в «Торпедо» в марте нынешнего года. За «автозаводцев» бразилец успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями. Ранее южноамериканский нападающий выступал за такие команды, как лиссабонский «Спортинг» и французский «Бордо».

После 23 туров чемпионата России «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе 13 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андре Фелипе
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ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
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