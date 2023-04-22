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Талалаев: «Видите, что я потерял не только вес, но и голос»

22 Апреля 2023 • 16:25 Комментировать
Химки
4:2
Торпедо Москва
окончен

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Торпедо» (4:2).

- Очень эмоциональный матч, очень эмоционально вы вели себя на скамейке. Какие ощущения сейчас, когда первая победа уже есть?

- Выиграли одно конкретное сражение, но вся война еще впереди. Очень понравился футбол, видите, что потерял не только вес, но и голос. Но очень понравилось «Торпедо», как игроки работают без давления. Но мои футболисты сегодня под давлением тренерским показали, что мы тоже умеем играть в футбол.

- О заменах хочется поговорить. Сначала о тех, что были в перерыве, - вы поменяли Бутту Магомедова, одного из самых незаменимых футболистов для «Химок» в этом сезоне, и центрального защитника. С чем эти замены связаны?

- С ошибками игроков и тактикой, которую выбирали на матч. Мы знали по уровню готовности, что не  можем соперничать в интенсивности на протяжении всего матча, но определенные игровые отрезки разложили, чтобы у нас оказались игроки более, скажем так, обладающие исполнительским мастерством, пусть и в меньшем состоянии готовности. Хорошо, что так получилось. Игроки - большие молодцы, что услышали и реализовали на поле. Победа на характере, потому что когда счет стал 1:2 после  наших индивидуальных ошибок, закралась шальная мысль, что, может быть, что-то делаем не так.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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