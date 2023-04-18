Самсонов: «У «Торпедо» очень большие шансы остаться в РПЛ»

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов поделился мнением о шансах московской команды остаться в РПЛ по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, что после 23 туров «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу, имея в своём активе 13 набранных очков. От зоны стыковых матчей «Торпедо» отстаёт на пять баллов. По мнению Самсонова, московская команда имеет все шансы сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

«У «Торпедо» очень большие шансы остаться в РПЛ — «Химки» и «Факел» взяли всего лишь одно очко, «Нижний» проиграл. Математические шансы большие, а там посмотрим», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт 22 апреля против «Химок». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.