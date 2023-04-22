Президент «Торпедо»: Отсутствие Клотета на скамейке повлияло на игру

Ярослав Савин, занимающий должность президента «Торпедо», дал комментарий после поражения от «Химок» (2:4). Этот результат снизил шансы «автозаводцев» на сохранение прописки в Премьер-лиге.

«Мы продолжаем делать то, что мы делаем, - выходить на каждую игру и стараться. Думаю, на игре сказалось, что тренера не было на скамейке. Это тоже большой привет людям, которые умудряются за 20 минут ставить три пенальти, а потом удивляются реакции», - сказал Савин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отбывал дисквалификацию после получения красной карточки в прошлом матче против «Спартака».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Жозепа Клотета сыграет против «Сочи».