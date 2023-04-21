«Торпедо» пригласило бывшего аналитика «Арсенала» и «Севильи»

«Торпедо» объявило о назначении испанского специалиста Хосе Ромеро на должность тренера-аналитика.

Ранее Ромеро работал в таких известных клубах, как лондонский «Арсенал» и испанская «Севилья». Вместе с андалусийской командой специалист выиграл Лигу Европы в 2020 году.

Напомним, что в конце марта нынешнего года главным тренером «Торпедо» стал другой испанец Жозеп Клотет. После 23 туров РПЛ «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу, имея в своём активе 13 набранных очков.

Свой ближайший матч команда Клотета проведёт завтра, 22 апреля, против «Химок». Начало — в 14:00 по московскому времени.