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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На этот раз в ворота «Торпедо» было назначено два пенальти: «Химки» победили в матче-триллере с шестью голами

22 Апреля 2023 • 15:57 Комментировать (1)
Химки
4:2
Торпедо Москва
окончен

Матч аутсайдеров Премьер-лиги получился крайне увлекательным. Команды по очереди вели в счёте, но в итоге «Химки» за девять минут забили трижды и сумели одержать крайне важную для себя победу.

Протокол игры  
Химки4:2Торпедо Москва
(1:0) Магомедов Бутта34'  
  45'Андре Филипе (1:1)
  52'Стефанович Илья (1:2)
(2:2) Мирзов Резиуан59'  
(3:2) Хубулов Владимир63'  
(4:2) Главчич Неманья67'  
Митрюшкин АнтонГолубович ПетарЛысцов Виталий 49' (Мелентиевич Стефан ( 49') Андраде ЛеоСкворцов ЛевГулиев АязАнтич Никола  45'Магомедов Бутта 46' (Главчич Неманья ( 46'  86') Руденко Александр Александрович 83' (Гбане Мори ( 83') Долгов Александр 58' (Хубулов Владимир ( 58') Бикел Жаниу 59' (Мирзов Резиуан ( 59')
Запасные: Алхазов АлександрСадыгов ИльяГудиев ВиталийЧежия ИраклийГильерме Маркос
Бабурин ЕгорЮзепчук РоманКожемякин ОлегКутепов Илья  58'Шляков Евгений 46' (Роганович Боян ( 46') Чурич Марио  32'Рязанцев Александр 81' (Нетфуллин Равиль ( 81') Караев Давид 72' (Енин Иван ( 72') Рейна ЙордиАндре Филипе  66' 71' (Турищев Максим ( 71') Кухарчук Илья 46' (Стефанович Илья ( 46')
Запасные: Журавлёв ЮрийЭркинов ХожиматСавич ИгорПрошкин ЕгорДовбня АлександрКаймаков МихаилБотнарь Виталий
22 апреля. Стадион "Арена Химки" (Химки).

В 24-м туре прошёл важнейший матч с точки зрения борьбы за выживание. Предпоследние «Химки» принимали «Торпедо», которое замыкало таблицу в Премьер-лиге. Победитель этого матча имел все шансы ввязаться в борьбу за попадание в переходные встречи, проигравший практически гарантировал бы себе прямую путёвку в Первую лигу. Ничья же с великой доли вероятности потопила бы обе команды.

Подмосковная команда начала матч активнее. «Химки» пытались атаковать, и в одном из эпизодов «автозаводцы» едва не забили сами себе. После неудачной передачи назад Бабурин выбил мяч за пределы поля. В середине тайма Магомедов получил мяч в левой зоне штрафной и пробил в ближний угол, но немного не попал. В ответ Рязанцев вывел Кухарчука на рандеву с Митрюшкиным, но голкипер химчан выиграл эту дуэль.

По истечении получаса «Химки» получили право на пенальти. После удара Скворцова мяч угодил в руку Чуричу, и судья указал на точку. Удар Магомеда Бабурин отразил, но перед собой, и сам же полузащитник «Химок» оказался первым на добивании. Вскоре подмосковные футболисты могли и удвоить результат. После навеса Антича с углового с правого фланга Лысцов пробил в нижний угол, но Бабурин выручил свою команду.

Казалось, что первый тайм так и завершится, но на последней минуте Лысцов в своей штрафной сбил Рейну. К мячу подошёл Андре Филипе и сравнял результат. В итоге к перерыву команды ушли при равном счёте.

В начале второй половины «автозаводцы» вышли вперёд. «Химки» потеряли мяч в середине поля, Рейна протащил его вперёд и сделал передачу налево, а Стефанович в ближнем бою пробил мимо Митрюшкина точно в цель. Тут же москвичи могли и упрочить своё лидерство, но после навеса Чурича с угла поля Кожемякин хоть и выиграл борьбу, пробил намного выше цели.

Почти тут же химчане сравняли счёт. Один бывший спартаковец Кутепов сбил в своей штрафной другого Руденко. На этот раз к мячу подошёл ещё один экс-представитель «красно-белых» Мирзов и уверенно переиграл Бабурина. Это уже был пятый пенальти в ворота «Торпедо» за два последних тура.

Заведённые «Химки» вскоре и вовсе вышли вперёд. Хубулов получил передачу от Мирзова и без сопротивления с линии штрафной пробил в дальний угол, и Бабурин оказался бессилен. Спустя пару минут хозяева упрочили свое лидерство. Главчич со штрафного пробил точно в верхний угол. Интересно, что все три гола «Химок» во втором тайме забили футболисты, которых Андрей Талалаев выпустил на замену. Видимо, не зря подмосковный клуб оспорил дисквалификацию своего главного тренера, ведь именно его решения во многом перевернули ход матча.

«Автозаводцы» не сдавались. Вскоре Андре Филипе буквально расстреливал ворота «Химок» с близкого расстояния, но Митрюшкин умудрился отразить удар в упор. «Химки» ближе к концу матча предпочли отойти назад и отдать мяч сопернику, но пытались найти возможности, чтобы убежать в контратаку. В одной из них после передачи Руденко справа Мирзов принял мяч на левом краю вратарской и пробил в ближний угол, но Бабурин спас ворота. Затем ещё Главчич получил возможность пробить с линии штрафной и оформить дубль, но в створ не попал.

В компенсированное время «Торпедо» могло возродить интригу. Рейна с левого края выполнил угловой, а Турищев пробил головой в ближний угол, но Митрюшкин спас ворота. Вскоре ещё вратарь подмосковной команды спас ворота после удара Кожемякина.

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Таким образом, Андрей Талалаев во главе «Химок» обыграл свой бывший клуб. Пожалуй, после этого поражения у «Торпедо» уже не осталось шансов на попадание даже в стыковые поединки. В следующем туре «Химки» отправятся в Черкизово, чтобы сыграть с «Локомотивом». «Торпедо» же ждёт более далекий выезд – в Сочи к одноимённому клубу.

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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ингерман
22 Апреля 2023 в 16:09
ай.. тарпеда в ауте.. надеимся што и хымке праследують за ними.. кхе-кхе
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