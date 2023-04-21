Долгов – о назначении Талалаева в «Химки»: «Как гром среди ясного неба»

Игрок атаки подмосковных «Химок» Александр Долгов прокомментировал недавний приход Андрея Талалаева на пост главного тренера своей команды. По его словам, это случилось очень неожиданно.

«Лично я этому очень удивился, так как обычно о перестановках в команде можно было узнать их СМИ. Теперь это произошло как гром среди ясного неба, пришли на тренировку, и нам объявили новый тренерский штаб», - делится Долгов с «Матч ТВ».

Напомним, что по ходу текущего сезона «Химки» сменили уже пятерых тренеров. Сначала клуб возглавлял Сергей Юран, позже после скандальной отставки его сменил Николай Писарев, который продержался у руля команды месяц. Далее на полгода в клуб пришёл Спартак Гогниев. После увольнения Гогниева один матч «Химки» сыграли под руководством Рината Билялетдинова.

11 апреля рулевым подмосковного клуба стал Андрей Талалаев.

Красную карточку Талалаева отменили