Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Долгов – о назначении Талалаева в «Химки»: «Как гром среди ясного неба»

21 Апреля 2023 • 20:24 Комментировать
Химки
...
Торпедо Москва
Через 16 ч. 3 мин.

Игрок атаки подмосковных «Химок» Александр Долгов прокомментировал недавний приход Андрея Талалаева на пост главного тренера своей команды. По его словам, это случилось очень неожиданно.

«Лично я этому очень удивился, так как обычно о перестановках в команде можно было узнать их СМИ. Теперь это произошло как гром среди ясного неба, пришли на тренировку, и нам объявили новый тренерский штаб», - делится Долгов с «Матч ТВ».

Напомним, что по ходу текущего сезона «Химки» сменили уже пятерых тренеров. Сначала клуб возглавлял Сергей Юран, позже после скандальной отставки его сменил Николай Писарев, который продержался у руля команды месяц. Далее на полгода в клуб пришёл Спартак Гогниев. После увольнения Гогниева один матч «Химки» сыграли под руководством Рината Билялетдинова.

11 апреля рулевым подмосковного клуба стал Андрей Талалаев.

Красную карточку Талалаева отменили

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Александр Долгов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.04.23 в 14:00
Химки Химки
Торпедо Москва Торпедо Москва
2.65 3.45 2.65
Видео
22.04.23 в 16:30
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.50 3.60 2.75
Видео
22.04.23 в 19:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.47 4.90 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
21:22 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Динамо»: прогноз на матч чемпионата России – 22 апреля 2023
21:05 · Россия. Премьер-лига
Даниэль Карвальо рассказал о любимом продукте Газзаева
20:50 · Россия. Премьер-лига
Общее собрание клубов РПЛ назначено на 26 апреля
20:48 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Динамо» будет очень сложно увезти очки из Петербурга»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Василенко рассказал, как Хиддинк решал конфликты в команде
20:40 · Россия. Премьер-лига
Желудков: «Зенит» обыграет «Динамо»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Зенит» — фаворит матча с «Динамо»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой – о матче с «Динамо»: «Мы точно должны реабилитироваться за Кубок»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Долгов – о назначении Талалаева в «Химки»: «Как гром среди ясного неба»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Динамо» сделает всё для попадания в тройку»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Химок» Долгов: «Все настроены на сохранение места в РПЛ»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Сенников считает «Зенит» чемпионом России
20:07 · Россия. Премьер-лига
Камано: «В матче с ЦСКА настроены только на победу»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Веденеев уверен, что «Зенит» крупно обыграет «Динамо»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оставил прогноз на матч ЦСКА и «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем