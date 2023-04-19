Главный тренер «Торпедо» Клотет дисквалифицирован на два матча

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета на два матча РПЛ за оскорбление судьи в игре 23-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2).

Напомним, испанский специалист был удалён со скамейки запасных своей команды в концовке первого тайма за несогласие с судьями, после чего он оскорбил арбитра Павла Шадыханова.

Клотет возглавил «Торпедо» в конце марта текущего года, сменив на этом посту Андрея Талалаева.

После 23 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч «автозаводцы» проведут 22 апреля против «Химок». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.