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Садыгов: «Гогниев не заслужил столько грязи, которую на него вылили»

21 Апреля 2023 • 13:43 Комментировать
Химки
...
Торпедо Москва
Через 23 ч. 51 мин.

Нападающий «Химок» Илья Садыгов поделился мнением о бывшем главном тренере подмосковной команды Спартаке Гогниеве, который был отправлен в отставку в начале апреля.

22-летний футболист поблагодарил своего экс-наставника за то, что он придал ему уверенности и объяснил многие тонкости игры в атаке. Садыгов считает, что Гогниев не заслужил столько негатива и критики в свой адрес.

«Мне многое дал Гогниев — наверное, даже больше, чем все прошлые тренеры. Этот человек не заслужил столько грязи, которую на него вылили», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сейчас «Химки» возглавляет Андрей Талалаев. После 23 туров РПЛ «красно-чёрные» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Илья Садыгов
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