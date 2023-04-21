Садыгов: «Гогниев не заслужил столько грязи, которую на него вылили»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов поделился мнением о бывшем главном тренере подмосковной команды Спартаке Гогниеве, который был отправлен в отставку в начале апреля.

22-летний футболист поблагодарил своего экс-наставника за то, что он придал ему уверенности и объяснил многие тонкости игры в атаке. Садыгов считает, что Гогниев не заслужил столько негатива и критики в свой адрес.

«Мне многое дал Гогниев — наверное, даже больше, чем все прошлые тренеры. Этот человек не заслужил столько грязи, которую на него вылили», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сейчас «Химки» возглавляет Андрей Талалаев. После 23 туров РПЛ «красно-чёрные» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.