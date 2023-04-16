Форвард «Торпедо» Караев рассказал о работе под руководством Клотета

Форвард московского «Торпедо» Давид Караев высказался о работе под руководством Жозепа Клотета.

«Мы больше играем через контроль. Мяч внизу. Кто следит за футболом — у нас стало меньше передач верхом, вперед. Пытаемся выходить из обороны через низ», - приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что испанский специалист возглавил столичный клуб в конце марта, под его руководством «Торпедо» провело три матча, в которых одержало одну победу.

В ближайшем туре «автозаводцы», которые замыкают турнирную таблицу РПЛ, сыграют против подмосковных «Химок». Игра состоится 22 апреля.