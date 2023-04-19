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В «Торпедо» планируют оспорить двухматчевую дисквалификацию Клотета

19 Апреля 2023 • 20:56 Комментировать
Химки
...
Торпедо Москва
22.04 14:00

В московском «Торпедо» решили не оставлять без ответной реакции сегодняшнюю новость о двухматчевой дисквалификации главного тренера команды Жозепа Клотета.

«Наш клуб выражает несогласие с принятым решением, Жозеп Клотет, судя по видеозаписям матча, не показывал оскорбительный жест в адрес судей», - рассказали в клубной пресс-службе, добавив, что в ближайшее время «Торпедо» подготовит апелляцию по данному решению.

Напомним, сегодня КДК РФС решил отстранить Клотета на два матча. Притом, его визави в грядущем матче против «Химок» в виде Андрея Талалаева дисквалифицирован не будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Кдк Рфс Жозеп Клотет
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ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
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