В «Торпедо» планируют оспорить двухматчевую дисквалификацию Клотета

В московском «Торпедо» решили не оставлять без ответной реакции сегодняшнюю новость о двухматчевой дисквалификации главного тренера команды Жозепа Клотета.

«Наш клуб выражает несогласие с принятым решением, Жозеп Клотет, судя по видеозаписям матча, не показывал оскорбительный жест в адрес судей», - рассказали в клубной пресс-службе, добавив, что в ближайшее время «Торпедо» подготовит апелляцию по данному решению.

Напомним, сегодня КДК РФС решил отстранить Клотета на два матча. Притом, его визави в грядущем матче против «Химок» в виде Андрея Талалаева дисквалифицирован не будет.