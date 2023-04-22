Скворцов: «Что не шло при Гогниеве? Не везло»

В «Химках» испытывают прилив оптимизма после того, как команда провела свой самый результативный матч в сезоне, забила четыре гола «Торпедо» и одержала победу. И теперь даже прошлые неудачи кажутся уже и не такими удручающими - во всяком случае, защитник «Химок» Лев Скворцов считает, что при предыдущем тренере Спартаке Гогниеве команде просто не везло.

- Что не так шло при Спартаке Гогниеве? Возможно, удачи не хватило. Мы попадали в перекладины, у нас было много моментов, но не забивали, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Химки» сыграют с московским «Локомотивом».