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Скворцов: «Что не шло при Гогниеве? Не везло»

22 Апреля 2023 • 20:42 Комментировать
Химки
4:2
Торпедо Москва
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В «Химках» испытывают прилив оптимизма после того, как команда провела свой самый результативный матч в сезоне, забила четыре гола «Торпедо» и одержала победу. И теперь даже прошлые неудачи кажутся уже и не такими удручающими - во всяком случае, защитник «Химок» Лев Скворцов считает, что при предыдущем тренере Спартаке Гогниеве команде просто не везло.

- Что не так шло при Спартаке Гогниеве? Возможно, удачи не хватило. Мы попадали в перекладины, у нас было много моментов, но не забивали, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Химки» сыграют с московским «Локомотивом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Лев Скворцов
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