«Химки» стали ближе к стыковым играм» — Тарханов

Известный тренер и футбольный эксперт Александр Тарханов высказался после победы «Химок» над «Торпедо» (4:2) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Сейчас «Химки», безусловно, стали ближе к стыковым играм, а вот «Торпедо» проиграло очень важный с турнирной точки зрения матч. Это, как говорится, «игры за шесть очков», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

После 24 туров подмосковные «Химки» (17 очков) занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от стыков на один балл. «Торпедо» располагается на последней строчке, в копилке команды 13 очков.