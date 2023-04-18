Известна новая должность Рината Билялетдинова в структуре «Химок»

Российский специалист Ринат Билялетдинов, ранее работавший в тренерском штабе основной команды подмосковных «Химок», возглавил молодёжный состав этого клуба. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Напомним, что Билялетдинов трудился в тренерском штабе основной команды «Химок» до прихода на тренерский пост Андрея Талалаева. Талалаев возглавил подмосковный клуб на прошлой неделе.

Положение «Химок» в турнирной таблице РПЛ удручающее – команда движется на предпоследнем месте в турнирной таблице, отставание от 14 места, которое даёт право сыграть в стыковых матчей за сохранение прописки в элите футбола – четыре очка.