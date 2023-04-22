Химки - Торпедо: где смотреть прямую трансляцию онлайн

24-й тур Премьер-лиги открывается ключевым матчем для главных аутсайдеров, «Химок» и «Торпедо». Команды замыкают таблицу, и победитель в этой паре приблизится вплотную к зоне стыковых матчей, а проигравшая сторона сделает большой шаг к Первой лиге. Дополнительная интрига, «Химки» возглавляет Андрей Талалаев, который еще совсем недавно пытался спасти от вылета «Торпедо».

Старт игры в 14:00, телепоказ на «Матч Премьер». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.